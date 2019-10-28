خبير أمن معلوماتي يحذر من منشوراتنا على فيسبوك.. لهذا السبب

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت إدمان عند الأفراد الذين أصبحوا ينشرون كل تفاصيل يومهم وبعض من مشاكلهم وهكذا باعتبارهم إنه مكان يتم التعبير فيه عن نفسهم اعتقادًا منهم أن هذه المعلومات التي ينشروها غير ضرورية ولا تهم أحد للتجسس عليهم أو ماشابه ذلك.



وأكد وليد حجاج، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج"السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة DMC، أن كل ما يوضع على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات بسيطة وشخصية يتم جمعها للرصد والتحليل في جهات متخصصة لذلك، ويتم استخدامها أما على نطاق دولي لسياسات ما أو على نطاق جماعات وأشخاص لابتزاز الأفراد أو الاعتداء على خصوصيتهم.



وأشار وليد حجاج، أن الأطفال وتواصلهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الألعاب الإلكترونية التي تسمح لهم بالتواصل عن طريق الصوت والصورة"الفيديو" تعرضهم لمخاطر كثيرة، موضحًا أنها تقوم ببث أخلاقيات مختلفة وغير صحيحة.



وتابع وليد حجاج، أن هناك ما يسمى بالهندسة الاجتماعية، وهو علم قائم على معايير جمع معلومات عن الهدف ومعرفته جيدًا لتحديد السيناريو الذي من خلاله يستطيع اختراق الشخص فكريًا وسهولة التواصل معه.

