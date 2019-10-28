والد بطلة العالم في الكاراتيه: فريال فازت بالبطولة على حساب تركيا.. فيديو

قال أشرف عبد العزيز، والد بطلة الكاراتيه فريال، إن بطولة العالم كانت صعبة جدًا على ابنته، مشيرًا إلى أنه كانت هناك منافسة بين مصر وتركيا.



وأضاف "عبد العزيز" خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المشكلة كانت إذا خسرت فريال بطولة العالم بالكاراتيه لمصر لفازت بها تركيا، مشيرًا إلى فوز ابنته وتحقيق الفرحة للمنتخب.



وأوضح والد بطلة الكاراتيه فريال، أن فريال كان لديها عبء كبير، موضحا أنها كانت كابتن الشباب، حيث تلعب فريال في كلا المنتخبين الشباب والكبير.



وأكد أن والدة فريال هي التي حققت الروح الرياضية لها، مشيرا إلى أن الأسرة كلها رياضية، وأنه ساعد ابنته في حضور التدريبات في مواعيدها المحددة.