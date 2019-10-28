Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والد بطلة العالم في الكاراتيه: فريال فازت بالبطولة على حساب تركيا.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال أشرف عبد العزيز، والد بطلة الكاراتيه فريال، إن بطولة العالم كانت صعبة جدًا على ابنته، مشيرًا إلى أنه كانت هناك منافسة بين مصر وتركيا.

وأضاف "عبد العزيز" خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المشكلة كانت إذا خسرت فريال بطولة العالم بالكاراتيه لمصر لفازت بها تركيا، مشيرًا إلى فوز ابنته وتحقيق الفرحة للمنتخب.

وأوضح والد بطلة الكاراتيه فريال، أن فريال كان لديها عبء كبير، موضحا أنها كانت كابتن الشباب، حيث تلعب فريال في كلا المنتخبين الشباب والكبير.

وأكد أن والدة فريال هي التي حققت الروح الرياضية لها، مشيرا إلى أن الأسرة كلها رياضية، وأنه ساعد ابنته في حضور التدريبات في مواعيدها المحددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين حمدى: فخورة بأن أكون سببا فى رفع علم مصر

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية

أول رد فعل من محمد صلاح عقب إصابته أمام توتنهام

قرار جديد من ميتشو بشأن معسكر الزمالك

اقترب من الزواج بفتاة يونانية.. رئيس لاريسا يهدد بطرد عمرو وردة | تفاصيل

شاهد | رونالدينيو يصل إلي إسرائيل ويتحدث العبرية

بشرى للمصريين.. مراجعة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز بعد انخفاض الدولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ولا من غير؟.. ريم مصطفى تحير جمهورها بإطلالة جديدة

بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب

أخطرها الملبن.. أضرار الإفراط فى تناول حلاوة المولد النبوي