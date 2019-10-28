كولينا يبرئ عصام عبدالفتاح من استبعاد جهاد جريشة عن إدارة مونديال الأندية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة تبرئ عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق من استبعاد جهاد جريشة الحكم الدولي المصري من إدارة لقاءات كأس العالم للأندية المقبل.



كانت أنباء ترددت حول ضلوع عصام عبدالفتاح عضو اتحاد الكرة المستقيل ورئيس لجنة الحكام السابق فى استبعاد جهاد جريشة من حكما مونديال الأندية باعتباره مسئول التطوير بلجنة حكام الكاف.



قال المصدر ذاته أن جهاد جريشة كان أحد الحكام المرشحين بقوة للتواجد في كأس العالم للأندية المقبل، وكان قاب قوسين أو أدنى من تمثيل مصر في هذا المحفل العالمي.



وأكد أن عصام عبد الفتاح برئ من قرار استبعاد جهاد جريشة من إدارة مباريات مونديال الأندية القادم لافتا إلى أن القرار صادر من لجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" التى يترأسها الإيطالي كولينا بعد مشاورات مع اللجنة الفنية لحكام الفيفا برئاسة السويسري بوساكا.



أضاف: لجنة الفيفا برئاسة الإيطالي كولينا اتخذت قرار استبعاد جهاد جريشة عقب قرار إقصائه من مونديال الشباب الذى أقيم فى نيوزيلندا على خلفية قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعد إدارته لقاء الذهاب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوى المغربى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا رغم تبرئة ساحته لاحقا بقرار من الكاف.



أشار إلى أن عصام عبدالفتاح لا علاقة له بقرار استبعاد جهاد جريشة من إدراج اسمه ضمن حكام نهائيات مونديال الأندية القادم مشددا على أن عصام عبدالفتاح لم يقترح تواجد الحكم الجزائري الشاب "مصطفى غربال" بديلا عن الحكم المصري جهاد جريشة.