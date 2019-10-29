صندوق النقد الدولي: خصخصة شركات الدولة أولوية اقتصادية في مصر..صناعة النواب: طرحنا الأمر منذ عام.. برلمانيون: تطوير القطاع العام يحتاج لـ إرادة نافذة وإدارة ناجحة

فوزى : طرحنا امر خصخصة شركات القطاع العام منذ عام

بدراوى: تطوير القطاع العام يحتاج لـ ارادة نافذة و ادراة ناجحة

عمرو الجوهرى: الحكومة مقصرة فى إدارة ملف القطاع العام





قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إن خصخصة الشركات المملوكة للدولة تعد أولوية اقتصادية في مصر، التي من شأنها تخفيض الدين العام وتحسين حوكمة الشركات وإيجاد مساحة لنشاط القطاع الخاص الذي يمثل أيضًا أولوية بدوره في مصر وأن الحوكمة في القطاع العام على نطاق أوسع لا تزال متأخرة، مشيرًا بشكل عام إلى أن ضمان الديون قد يقيد خيارات السياسة في المستقبل في بعض البلدان.





وأكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الحقيقي على قوته خلال عام 2019، مدعومًا بإنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة، إلا أنه وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية،إلا إن مناخ الأعمال في المنطقة لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل للوصول إلى ما هو عليه في شرق آسيا.





فى البداية قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان إصلاح القطاع العام يحتاج إلى إرادة نافذة وادارة ناجحة، مشيرا إلى ان الدولة، وضعت خطط و استعانت بخبرات اجنبية فى هذا الشأن ولكن ما يتم تنفيذه لا يحقق الطموحات المطلوبة.





واضاف محمد بدراوى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، تطوير القطاع العام يعتمد على ثلاث عناصر، تأهيل العنصر البشرى، الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الحديثة، وتطوير البنية التحتية لشركات القطاع العام،مشيرا إلى استغلال الاصول غير المستغلة يوفر التمويل اللازم للتطوير.





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، بالرغم ما يمتلكه القطاع العام من الاف المليارات، ولكن سوء ادارتها جعل مساهمته فى الموازنة العامة 1%، مؤكدا ان ملف القطاع العام واحد من ضمن 5 ملفات لو تم ادارتها بكافئة لأصبح الاقتصاد المصرى من اقوى الاقتصاديات الموجودة.





وعن تقرير صندوق النقد الدولى بشأن خصخصة الشركات المملوكة للقطاع العام اكد، ان التقرير يتحدث عن العلاقة الاقتصادية المباشرة لضمان حقوقه.





ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجل النواب، ان صندوق النقد الدولى يقدم استشاراته للحكومة المصرية بهدف ضمان سداد القرض، معلقا:" هل يقدر يقدمنا استشاره ازاى الديون هتتسدد لو تم خصخصة الشركات المملوكة للدولة".





واضاف عمرو الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ما زال يوجد قصور كبير من الحكومة فى التعامل مع ملف القطاع العام وحسن ادارة الاصول غير المستغلة لتوفير الموارد المالية المطلوبة لتطوير القطاع العام، لافتا خصخصة الشركات يعنى بيعها للقطاع الخاص،ومن ثم يقوم بدوه بتطوير هذه الشركات فتصبح رابحه، اذا مشكلة القطاع العام هى مشكلة ادارة.





وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، على الحكومة الاستعانة بخبرات لأدارة القطاع العام، والابتعاد عن فكرة تخصيصه.





وفى سياق متصل قال النائب فوزى فتى امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان شركات القطاع العام تنقسم لثلاث انواع شركات خسارة ولا يمكن ان تحقق ارباح، شركات رابحه،وشركات اخيره خاسرة ويمكن مع الادارة الجيدة ان تحقق ارباحا.



