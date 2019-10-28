لمخالفة الاشتراطات.. إغلاق 31 منشأة طبية في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، التقرير النصف شهري لمجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة، والذي تضمن إغلاق 31 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات والمعايير.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، شدّد على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.



وأشار البيان إلى أن قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، قام بالمرور على 170 منشأة متنوعة، وتم سحب 360 عينة، وإعدام 345 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 78 محضرا، فيما تم استخراج 414 شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 4 منشآت.



واستعرض المحافظ التقرير نصف الشهري الذي عرضه وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، بشأن مجهودات قطاع الصحة، خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة، وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين.