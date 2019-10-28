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حوادث

العثور على جثة عجوز تلقى طعنات داخل مجرى مائي بمغاغة في المنيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:07 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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ايمن رياض
عثرت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغة شمال المنيا علي جثة عجوز به عدة طعنات وملقي داخل مجرى مائي. وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لمعرفة الجانى وهوية المجنى عليه. 

تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا ، إخطارا من اللواء مجدي سالم، مدير البحث الجنائي بالمديرية يتضمن ورود بلاغ من أحد الأهالي بمركز شرطة مغاغة بالعثور على جثة ملقاة داخل مجرى مائى بمركز مغاغة مصابة بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسم.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين العثور علي جثة مسن في العقد الخامس من عمره وبها طعنات بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها ومعرفة هوية الجثة وتحديد الجانى، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق .
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