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محافظات

أهم قرارات محافظ الفيوم خلال لقاء المواطنين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:00 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارات الصحة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومسئولي التربية والتعليم والتموين، ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وممثلين عن مجالس المدن والمديريات الخدمية ومديري الإدارات بالمحافظة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء كلف محافظ الفيوم مسئولي التضامن الإجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الإجتماعية الصعبة،كما وجه بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة وتوفير تروسيكلات لبعض الحالات.

وكلف محافظ الفيوم وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل لتساعدهم علي مواجهة ظروف الحياة المعيشية، كما كلف مسئولي الصحة بدراسة حالتين لاجراء عمليات لهما على نفقة الدولة, وتوفير العلاج اللازم لبعض الحالات الاخرى.

أصدر المحافظ تكليفاته لمدير عام التفتيش المالى والإدارى بدراسة شكوى احد مواطني عزبة واصف قرية سنرو التابعة لمركز ابشواي لتضرره من ترخيص مزرعة دواجن جانب منزله.
أهم قرارات محافظ الفيوم خلال لقاء المواطنين
أهم قرارات محافظ الفيوم خلال لقاء المواطنين
أهم قرارات محافظ الفيوم خلال لقاء المواطنين
أهم قرارات محافظ الفيوم خلال لقاء المواطنين
أهم قرارات محافظ الفيوم خلال لقاء المواطنين
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