حقيقة اعتقال ملكة جمال إيران السابقة في مطار بالفلبين

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن طالبة طب الأسنان، الإيرانية باهرة زاري بهاري صاحبة الـ 31 عاما، والتي مثلت إيران في مسابقة الجمال "ميس إنتركونتيننتال 2018” قيد الاحتجاز في مطار نينوى أكينو في الفلبين.



نشرت بهاري، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك” منشورا يفيد بأنها لا زالت في مبنى الركاب رقم 3 بمطار مانيلا، ولا زال طلب اللجوء قيد النظر، وتتمنى أن يتم ترحيلها إلى دولة ثالثة؛ لأن الفلبين لم تعد آمنة بالنسبة لها.



أضافت الفتاة : ذلك لا يعني أنني لا أحب الفلبين، على العكس، أحب هذه البلاد، ولدي الكثير من الأصدقاء هنا، ولكن ذلك يعني أنني أحتاج مكانا آمنا أقضي فيه حياتي، دون توتر يومي.



جاء ذلك بسبب إدراج السلطات الإيرانية اسمها في النشرات الحمراء للإنتربول، بغرض تسليمها لطهران التي تتهمها بالاعتداء المتعمد على مواطن إيراني في الفلبين.



قالت بهاري إن الاتهامات الإيرانية هي "محض كذب”، مشيرة إلى أنه سبق واتهمت بالاحتيال التجاري وثبت تلفيق التهمة، وأن السبب الحقيقي وراء إدراجها في النشرات الحمراء، هو دفاعها عن حقوق المرأة، وتلويحها أثناء إحدى مسابقات الجمال بصورة وريث العرش الإيراني، الأمير رضا بهلوي.

