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مرأة

بدون تكاليف.. وصفة سحرية للقضاء على الشوارب من أول تجربة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، وصفة سحرية للقضاء على شوارب البشرة من أول تجربة وبدون تكلفة.

المكونات:
ملعقتان من العسل
ملعقتان من عصير الليمون
ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

الطريقة:

اطحني دقيق الشوفان بشكل جيد ليصبح ناعما وأضيفي عصير الليمون والعسل. اخلطي المكونات جيدا وضعي الخلطة على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها. اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل إزالتها بالمياه الساخنة. عند الانتهاء، يفضل وضع كريم مخصص للوجه.

كرري هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع لمدة شهر كامل لتتخلصي من الشعر بشكل نهائي وتصلي إلى النتيجة المطلوبة.

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