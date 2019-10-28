بدون تكاليف.. وصفة سحرية للقضاء على الشوارب من أول تجربة



الطريقة:



اطحني دقيق الشوفان بشكل جيد ليصبح ناعما وأضيفي عصير الليمون والعسل. اخلطي المكونات جيدا وضعي الخلطة على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها. اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل إزالتها بالمياه الساخنة. عند الانتهاء، يفضل وضع كريم مخصص للوجه.



كرري هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع لمدة شهر كامل لتتخلصي من الشعر بشكل نهائي وتصلي إلى النتيجة المطلوبة.





قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، وصفة سحرية للقضاء على شوارب البشرة من أول تجربة وبدون تكلفة.المكونات:ملعقتان من العسلملعقتان من عصير الليمونملعقة كبيرة من دقيق الشوفان