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محافظات

المياه أغرقت المدرسة.. كسر ماسورة عمومية في القليوبية يعطل الدراسة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:19 م
كسر ماسورة عمومية
كسر ماسورة عمومية في القليوبية يعطل الدراسة
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إبراهيم الهوارى
تسبب الإهمال في مشروع تدبيش جسر أمام إحدى مدارس القليوبية في كسر ماسورة مياه، وسرعان ما تدفقت بقوة داخل المدرسة لتغرق الفناء والفصول بالطابق الأرضي.

استمر تدفق المياه داخل المدرسة منذ ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين مما منع التلاميذ من دخول الفصول وتعطل الدراسة في مدرسة الرملة الابتدائية الجديدة.

ووجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مدير إدارة بنها بتسكين الطلاب بمدرسة الرملة للتعليم الأساسي في الفصول والمعامل والمكتبة لحين حل المشكلة.

قال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية إنه بفحص الواقعة تبين أنه أثناء قيام لودر خاص بتدبيش الجسر أمام المدرسة قام بكسر ماسورة مياه أثناء عمله فجرًا الأمر الذي تسبب في غرق المدرسة بالكامل. 

وأشار إلى أنه قرر نقل التلاميذ فورا للمدرسة المجاورة لحل المشكلة وحرصا على انتظام الدراسة والعملية التعليمية لطلاب المدرسة وعدم ضياع اليوم الدراسي عليهم وقامت جرارات الوحدة المحلية بشفط المياه تمهيدًا لعودة الطلاب لمدرستهم مرة أخرى.
المياه أغرقت المدرسة.. كسر ماسورة عمومية في القليوبية يعطل الدراسة
المياه أغرقت المدرسة.. كسر ماسورة عمومية في القليوبية يعطل الدراسة
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نقل التلاميذ حرصا على اليوم الدراسي.. ماسورة مياه تغرق مدرسة في بنها

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