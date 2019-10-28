رونالدينيو يثير الجدل بصورة من إسرائيل

أثار نجم كرة القدم البرازيلي الدولي السابق رونالدينيو، الجدل بعدما نشر صورة له وهو في إسرائيل، قبل قليل.



ونشر رونالدينيو صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" من إسرائيل معلقًا عليها: "شالوم" وهي تعني "سلام".



وأثارت الصورة غضب عشاق اللاعب البرازيلي عبر "تويتر".



