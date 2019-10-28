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رياضة

رونالدينيو يثير الجدل بصورة من إسرائيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:10 م
رونالدينيو
رونالدينيو
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إسراء أشرف
أثار نجم كرة القدم البرازيلي الدولي السابق رونالدينيو، الجدل بعدما نشر صورة له وهو في إسرائيل، قبل قليل.

ونشر رونالدينيو صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" من إسرائيل معلقًا عليها: "شالوم" وهي تعني "سلام".

وأثارت الصورة غضب عشاق اللاعب البرازيلي عبر "تويتر".

رونالدينيو يثير الجدل بصورة من إسرائيل
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