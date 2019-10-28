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مرأة

مفاجأة .. اليوجا تحميك من النوبات القلبية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت أبحاث علمية حديثة أن اليوجا لها علاقة وثيقة بتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وكذلك هي أفضل تمرين يجب أن يقوم به مرضى القلب، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة mirror البريطانية .

وطالب الباحثون من مجموعة من المرضى الذين أجروا عمليات جراحية بعد الإصابة بنوبة قلبية، أن يمارسوا اليوجا بشكل منتظم لمدة ثلاثة أشهر لتكون ضمن روتين العلاج، وقد أدي ذلك انخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى .

وأكدت الأبحاث أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين التنفس لمدة ساعة مع حركات لطيفة بالجسم أثناء ممارسة اليوجا، كانوا أقل عرضة للوفاة بحوالي 16٪ .

كما أكدت نتائج البحث أن قلوب المرضى المشاركين في ممارسة اليوجا كانت تضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أكثر كفاءة.

وأوضحت النتائج أن تمارين اليوجا والتنفس تقلل من الإجهاد الأيضي ، وتساعد في تنظيم التنفس وتوصيل الأكسجين لكامل الجسم بشكل جيد، كما تمنع إعادة تلف القلب بعد الإصابة بأي نوبات قلبية .
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