حياتها فى خطر .. ابنة تناشد الدولة علاج والدتها من سرطان القولون

معاناة كبيرة تمر بها مسعودة عبد الله البالغة من العمر 65 عاما وتقيم فى هدى الشعراوى بمنطقة وسط البلد، حيث تعانى آلاما كثيرة بسبب إصابتها بسرطان القولون، فبرغم زيارتها للكثير من الأطباء، إلا أن المرض لا يزال ينتشر فى جسدها مسببا لها حالة نفسية سيىئة.



فتقول ابنتها فى رساله لخدمة القراء وتطلب من الدولة مساعدتها: "أن والدتها مصابة بمرض سرطان القولون فادى لتغير حياتها تماما، وقامت بزيارة الكثير من الأطباء لكن دون جدوى.



تتابع قائلة إن العلاج الوحيد لحالة والدتها هو Braftovi75 mg Mektovi15mg +Erbitux+ و هو عبارة عن بروتوكول يتم اخذه لمدة 3 شهور ولكن سعره غالى وحاولوا الاتصال بالشركة المصنعة للدواء لاخذه بسعر اقل او اعتبارها حالة تجارب لكن دون رد أو جدوى.



تناشد الدولة توفير العلاج على نفقتها ومساعدة والدتها أو يتبنى أحد الحالة مؤكدة أنها صرفت الكثير دون حل أو جدوى.



للتواصل مع الحالة : 01000751718



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