محمد الشرنوبي.. قرر الخروج من أزمة سارة الطباخ فوقع في فخ التقليد





يذكر أن فانز الشرنوبي يحاول التسويق لظهوره بأي شكل لإعادة تواجده في الساحة الفنية بعد أن تسببت منتجة أعماله سارة الطباخ في استبعاده من فيلم "شريط 6" من أجل عودته من جديد للساحة رغم اشتعال الخلافات مع سارة.



مقارنة كبيرة بين محمد الشرنوبي الذي قدم شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة بحدوتة "ما تيجي يا مليجي" ضمن حواديت مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثاني " وحمزة العيلي الذي قدم من قبل نفس الشخصية في مسلسل "ابن حلال" وحققت صدى كبيرا وجاءت تعليقات الجمهور كلها لصالح "مسكر".واعتبر الكثيرون أن الشرنوبي حرص على تقليد حمزة العيلي.