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أخبار البلد

رابطة كتاب ونقاد الفن تعلن تضامنها مع إجراءات الصحفيين ضد مرتضى منصور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت رابطة " كتاب ونقاد الفن" برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، تضامنها مع مشروع القرار المقدم من الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين بخصوص الأزمة مع رئيس نادي الزمالك.

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة عن استيائهم للإهانة التي وجهها "مرتضي منصور" في حق الصحفيين ، وأن هذا التطاول والتجاوز إهانة لا يمكن السكوت عليها.

وأشار المتحدث بأسم الرابطة الكاتب الصحفي محمد فرعون عن حضور عدد كبير من أعضاء الرابطة غدا الثلاثاء في مقر النقابة لدعم قرارات المجلس في الاجتماع المقرر انعقاده لمجلس نقابة الصحفيين لوضع خطوات وقرارات حاسمة ضد رئيس نادي الزمالك.

وناشدت الرابطة كل الصحفيين للوقوف على قلب رجل واحد لأن كرامة المهنة على المحك.
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