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رياضة

رئيس النصر السعودى السابق: ألف مبروك لجماهير كبير الرياض الانتصار فى القمة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:00 م
النصر السعودي
النصر السعودي
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عمر سلامة
هنأ سعود السويلم رئيس نادي النصر السعودى السابق جماهير النادي بمناسبة فوز فريقها على نده الهلال 2-1، أمس الأحد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكتب السويلم على حسابه الرسمي في "تويتر": "ألف مبروك لجماهير كبير الرياض هذا الانتصار.. عامين بلا فوز على كبيرها".

وقاد السويلم خلال فترة رئاسته النادي العاصمي الفريق الأصفر إلى التتويج ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان في النسخة الماضية بعد غياب سنوات، وتغلب على الهلال 3-2.

كما بارك قائد الفريق السابق ماجد عبدالله للاعبين والجماهير الفوز على الهلال وكتب: "مبروك لجماهير العالمي هذا الانتصار الثمين.. مبروك للصديق عبدالرحمن الحلافي".
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