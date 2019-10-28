بتكلفة 80 مليون جنيه.. الصحة تعاين مستشفى قها المركزى تمهيدا لافتتاحها

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية يرافقه لجنة من وزارة الصحة مستشفى قها المركزى، الجارى إنشاؤه بتكلفة 80 مليون جنيه.



يخدم أهالي مدينة قها وطوخ، للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي الملاحظات البسيطة تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة جاء ذلك بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.



وتفقد المحافظ مبنى المستشفى بعد انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية حيث تم الانتهاء من تركيب جميع الاجهزة اللازمة بكل الأقسام والانتهاء من الفرشات الطبية وأصبح المستشفى جاهزا للافتتاح وإدخالها إلى الخدمة.



ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أنه تم التعاقد مع الطاقم الطبي من مستشفيات الجامعة لتشغيل المستشفى والتأكيد على وجود قسم متكامل للمخ والأعصاب لاستقبال الحوادث على الطريق الزراعي.



وأضاف محافظ القليوبية أنه تم اختيار مستشفى قها المركزي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير 14 مستشفى ( المشروع القومي لتطوير المستشفيات ) ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذي تبلغ مساحته 840 متر مسطح والمكون من خمسة طوابق ( أرضي + خمسة أدوار متكررة) وتبلغ مساحته 400 متر يلحق بالمبنى القديم من الجهة الشمالية بالإضافة الي استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم وإضافة مبني معدني ملحق تبلغ مساحته 160 مترا مكونا من خمسة طوابق ( أرضي + أربعة أدوار ) من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع.



ويتكون المستشفى من 108 أسرة ( 66 سرير إقامة + 6 سرير ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير ) بالإضافة الي إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.



من ناحية أخرى تفقد محافظ القليوبية إنشاءات المركز التكنولوجي الجاري إنشاؤها بمدينة قها لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد، والذي تم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة لتغطية كل مجالس المدن بالمراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين في إنهاء التراخيص التي يحتاجون إليها.



وأكد محافظ القليوبية خلال تفقده للمبنى أنه سيتم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوى المختلفة وهو ما سيساهم في العمل علي تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.

