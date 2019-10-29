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رياضة

الكراوتي سيليتش يتأهل لدور الـ32 لبطولة باريس ماسترز للتنس

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:53 ص
الكراوتي مارين سيليتش
الكراوتي مارين سيليتش
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أ ش أ
تأهل الكراوتي مارين سيليتش إلى الدور الثاني من بطولة باريس لأساتذة التنس التي انطلقت منافساتها اليوم الاثنين وتستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.

وحقق سيليتش الفوز في مباراته بدور الـ64 على حساب البولندي هربرت أوركاتش بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 7-6 و6-4، ليبلغ دور الـ32 حيث سيواجه السويسري ستان فافرينكا.

كما صعد الألماني يان - لينارد شتروف إلى الدور ذاته بتغلبه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بمجموعتين لواحدة بواقع 4-6 و7-5 و6-2، والإسباني فيرناندو فيرداسكو بالفوز على الكرواتي بورنا تشوريتش بمجموعتين لواحدة أيضا تفاصيلها 3-6 و6-4 و6-3.

يذكر أن مجموع جوائز بطولة باريس التي تعد تاسع وآخر بطولات الماسترز لموسم التنس يبلغ نحو 5 ملايين و200 ألف يورو.
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