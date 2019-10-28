إصابة شاب بكفر الدوار بالتسمم بعد تناوله وجبة لحمة

أصيب شاب مقيم بقرية كفر سليم بدائرة مركز كفر الدوار بحالة تسمم حاد إثر تناوله وجبة لحمة مرشوشة سم فئران وتم نقل المصاب للمستشفى المركزى بكفر الدوار وحجمه بقسم السموم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مستشفى كفر الدوار العام يفيد بوصول عمر عثمان بخيت عثمان ٢١ سنة مقيم بكفر سليم بدائرة المركز مصاب بحالة تسمم وإعياء شديدة إثر تناوله وجبة لحمة مرشوشة سم فئران.



وتم حجز المصاب بقسم السموم لاتخاذ العلاج اللازم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

