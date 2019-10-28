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حوادث

العثور علي جثة معلمة أربعينية داخل شقتها في بني سويف

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:25 م
العثور علي جثة معلمة
العثور علي جثة معلمة
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محمد عبد الحليم
عثر أهالى مدينة بنى سويف، اليوم الإثنين، على جثة معلمة داخل شقتها بأحد الشوارع بأرض المحلج بمدينة بنى سويف وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لمعلمة وتدعى "ه.ك.ح"  ٣٧ سنة، بعد العثور عليها داخل شقتها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث بندر بنى سويف إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب الوفاة، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بسرعة الكشف عن أسباب الحادث واستدعاء الطبيب الشرعى للكشف عن المجني عليها لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الحادث وكشف الملابسات.
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