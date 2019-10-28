تصاعد أزمة الصحفيين مع مرتضى منصور.. غدا مجلس النقابة يناقش آليات تصعيد الأزمة.. والأعلى للإعلام يحقق في تجاوزات رئيس الزمالك.. وكتاب ونقاد الفن يعلنون التضامن

مجلس الصحفيين يناقش تجاوزات رئيس نادي الزمالك غدا

الأداء الرياضي: نرصد تصريحات رئيس الزمالك ومذكرة لـ الأعلى للإعلام الصحفيين: مرتضى منصور يهين الدولة وأجهزتها.. والصمت أمر مؤسف





يناقش مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه المقرر له مساء غد، الثلاثاء، أزمة عضويات الصحفيين فى نادى الزمالك بعد القرار الصادر من مرتضى منصور بمنعهم من الدخول .





ويتضمن جدول الأعمال مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة والإسكان وشؤن القيد واعتماد لجنة المشتغلين الأخيرة و الروابط .

و مستجدات أزمة جريدة التحرير وشؤن المبنى وشؤن الموظفين واللجان وما يستجد من أعمال.





و أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.





وأوضح النقيب أنه سيتقدم لمجلس النقابة في اجتماعه يوم الثلاثاء القادم بمشروع قرار يتضمن البنود التالية:

⁃ إعادة النظر في القرار السابق لمجلس النقابة بإلغاء منع النشر الذي كان مفروضا على اسم وصورة رئيس النادي في الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر.





⁃ مخاطبة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتطبيق القوانين السارية فيما يتعلق بقضايا السب والقذف ومخالفة أكوادها المهنية، والانضمام إلى نقابة الصحفيين فيما تتخذه من إجراءات تجاه مخالفات رئيس نادي الزمالك للقانون في حق أعضائها.

⁃ مخاطبة كل من المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، لاتخاذ كل منهما ما يوجبه قانونه تجاه منع إدارة الزمالك غير القانوني لزوجات وأطفال الصحفيين الأعضاء به من دخوله وممارسات حقوقهم القانونية في ممارسة الرياضات المختلفة والتدرب عليها.





⁃ انتقال مجلس النقابة، نقيبا وأعضاء، لمقابلة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، باعتبار أن رئيس نادي الزمالك عضو به، وتقديم مذكرة له تفصل المخالفات التي قام بها تجاه الصحفيين جماعة وأفرادا، على قاعدة أنه لا يجوز لمن يشرع القوانين أن يخالفها، والطلب من سيادته ومن الأستاذ بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة القيم بالمجلس النظر فيما هو وارد بالمذكرة والقيام بما يلزم من إجراءات وفقا للائحة المجلس الموقر. وكذلك الطلب من السيد رئيس البرلمان والمهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، عقد جلسة استماع خاصة للجنة بحضور مجلس نقابة الصحفيين حول المخالفات القانونية لرئيس نادي الزمالك.





⁃ تشكيل لجنة من النقيب وأعضاء بمجلس النقابة لمقابلة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وتقديم مذكرة لكل منهما تفصل المخالفات القانونية التي قام بها رئيس نادي الزمالك تجاه الصحفيين جماعة وافرادا، ليتسنى لكل منهما القيام بما يمنحه له القانون من صلاحيات لمواجهة هذه المخالفات.





⁃ تشكيل لجنة دائمة من أعضاء مجلس النقابة والشئون القانونية بها، لاتخاذ ومتابعة كل الإجراءات القضائية التي سيتم القيام بها للحفاظ على الحقوق القانونية لأعضاء النقابة تجاه إدارة نادي الزمالك، سواء كانت فردية أو جماعية.





⁃ دعوة كل الزملاء أعضاء النقابة الأعضاء في نادي الزمالك، بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، لتحرير توكيلات قانونية لمحاميي النقابة بمقر الشهر العقاري بها، والتي سيتم استخدامها في كل الإجراءات والمراحل القضائية اللازمة لاسترداد حقوقهم القانونية، سواء فيما يخص المنع من دخول النادي أو السب والقذف.





⁃ اللجوء، إذا استدعى تطور الأمور، عقد اجتماع طاريء لمجلس النقابة بمقر نادي الزمالك في موعد قادم يحدده المجلس، لمناقشة مستجدات الموقف واتخاذ ما يلزم تجاهها، مع دعوة كل أعضاء النادي من أعضاء النقابة للمشاركة في هذا الاجتماع، وكذلك مختلف وسائل الإعلام، وذلك بعد الإخطار والتنسيق مع كل الجهات المختصة والمعنية.





وتصاعدت الأزمة بين الصحفيين ، ورئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته في برنامج الزمالك اليوم، حيث رصدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التصريحات المسيئة للصحفيين .





وقال الناقد الرياضي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، أنه تقدم بمذكرة للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متضمنة توصية بما جاء في هذه المداخلات، لافتا إلى أنه سيتم تفريغ حلقات أخرى للبرنامج، خاصة حلقة أمس الأحد، وسيتم رفع تقرير آخر بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، رافضًا الإفصاح عن مضمون التوصية المقدمة.





وطالبت نقابة الصحفيين في مذكرتها بمنع ظهور رئيس الزمالك في وسائل الإعلام بسبب تجاوزاته بحق الصحفيين.





وأكد حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن محاولات إهانة الصحفيين التي يقوم بها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بمنع أعضائها من دخول النادي، ليست محاولات إهانة للصحفيين فقط، بل هو فى أساسه إهانة للدولة المصرية كلها وأجهزتها المنوط بها تنفيذ القانون، في دولة يُحترم فيها الدستور هذا القانون، ولديها أجهزة قوية قادرة على تنفيذه.





وٌقال الزناتي في تصريحات له، إن هذا الصمت على ممارسات رئيس نادى الزمالك " أمر مؤسف" للغاية، ويثير علامات التعجب فى ظل ظروف لا تحتمل مهاترات تتعلق بمصالح آلاف من الصحفيين وأسرهم يحملون عضوية نادى الزمالك ، مثلهم مثل باقى أعضاء النادي، واصفًا ما يجري بأنه افتعال لأزمات "مريبة" مع الصحفيين لا فائز فيها غير من يريد إشعال هذه الأزمات.





وعن موقف نقابة الصحفيين، ومشروع البيان الذى تقدم به نقيب للصحفيين لمجلسها، وعرضه عليهم فى الاجتماع القادم، أكد الزناتى أن مجلس النقابة على قلب رجل واحد فى مواجهة ممارسات مرتضى، واصفًا أن إهانة أى زميل من أعضاء مجلس النقابة،أو الجمعية العمومية ، هو إهانة لكل الصحفيين، مُشددًا على أن هذه الأزمات المتواصلة التى يفتعلها رئيس نادى الزمالك، تحتاج لوقفة حقيقية لكل من يستطع أن يمنع هذه الممارسات.





وتساءل الزناتى عن دور وزارة الشباب والرياضة، ووزيرها الدكتور أشرف صبحى فى مواجهة ما يقوم به مرتضى وهذا الصمت تجاه ما يجرى، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الذى ينتمى إليه مرتضى بإعتباره عضوًا به لابد أن يكون له دور آخر فى مواجهة مايقوم به ضد الصحفيين.





وقال الزناتى إن ممارسات مرتضى تجاوزت الصحفيين إلى كثيرين آخرين مدللًا على ذلك بأن الهاشتاج الذى يتحدث عن مواجهة ممارساته ، قد لاقى إنتشارًا واسعًا بين غير الصحفيين من من المجتمع.





وأعلنت رابطة " كتاب ونقاد الفن" برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، تضامنها مع مشروع القرار المقدم من الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين بخصوص الأزمة مع رئيس نادي الزمالك.





وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة عن استيائهم من الإهانة التي وجهها "مرتضي منصور" في حق الصحفيين ، وأن هذا التطاول والتجاوز إهانة لايمكن السكوت عليها.



