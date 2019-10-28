الكردي: الفوز بمسابقة ريادة الأعمال اعتراف دولي بجهود جامعة الإسكندرية

كرم الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية خلال إجتماع مجلس الجامعة اليوم الاثنين، الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، بعد الفوز بالمركز الأول فى التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي.



وأوضح "الكردي" أن هذا الفوز يعد إعتراف دولى لجامعة الإسكندرية بجهودها في هذا المجال، موضحًا أن الجامعة تعمل على إستكمال ريادتها من خلال التحول الرقمى فى العملية التعليمية بالجامعة من خلال إستخدام التعليم المدعوم بالتكنولوجيا والتعلم الرقمى والـ Blinded Learning، والتفكير النقدي.



وأكد "الكردي" أن هناك مقرر إجبارى كمتطلب تخرج للطلاب فى ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن جامعة الإسكندرية أصبح لديها مجموعة من المدربين الدوليين في مجال ريادة الأعمال، بما يتيح لها أن تمد يد العون لجميع المؤسسات والجهات المختلفة فى مصر للنهوض بها وتطويرها.



وأكد الدكتور هشام جابر نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فوز الجامعة بتلك المسابقة فتح العديد من الفرص للجامعة كبيت الخبرة للعديد من الجامعات العربية والإفريقية للإستفادة من تجربتها فى لتخريج طلاب قادرين على خلق فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم من خلال أفكارهم الخلاقة والمبدعة، وأكد جابر أن معظم الدورات التى تمت فى المركز كانت بالمجان لكافة الطلاب والخريجين.



بدوره أكد الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال أنه تم إعتماد 26 مدربًا دوليًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فضلًا عن تخريج وتدريب أكثر من 20 ألف طالب على ريادة الأعمال، والتفكير النقدي وتشجيعهم على خلق فرص عمل وStart up لمشروعاتهم.