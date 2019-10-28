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أخبار العالم

حذرت أمريكا.. أول تعليق من والدة أول رهينة لدى داعش بعد مقتل البغدادي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:09 م
تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
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شيماء مصطفى
أعربت والدة الصحفي جيمس فولي، الذي قتله تنظيم داعش في 2014، عن أملها في أن يؤدي مقتل زعيمه الإرهابي أبو بكر البغدادي، إلى زوال التنظيم.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت السيدة ديان فولي: "آمل أن تكون وفاة البغدادي بمثابة ضربة موجعة للتنظيم". ولكنها أكدت أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون متيقظة للغاية خلال حربها ضد الإرهاب، خشية عودة التنظيم مجددًا.

وأضافت أن مقاتلي داعش يريدون بالتأكيد إعادة تجميع صفوفهم وعودة حكمهم من جديد، لكنها على أية حال ممتنة بشدة بشأن نبأ مقتل البغدادي.

وكان تنظيم داعش أعلن في 19 أغسطس 2014، إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي، بعد أن اختطفه مقاتلو داعش من سوريا في 2012.

ويعد جيمس فولي، أول رهينة أجنبي يعدمه تنظيم داعش علانية، حيث نشر عملية ذبحه في شريط فيديو بعنوان "رسالة إلى أمريكا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي بعد غارة عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.
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