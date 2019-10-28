إصابة 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة بإحدى قرى ايتاى البارود

أصيبت 3 سيدات بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، أمام عزبة رحيم بقرية كنيسة أورين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بالبحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة رحيم بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة رحيم بقرية كنيسة اورين، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: صباح إسماعيل نصر 40 سنة بكدمات بسحجات متفرقة، وكريمة محمد 45 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وندى محمد 18 سنة مصابة بسحجة شديدة بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية ارمانيا.



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بايتاى البارود لاتخاذ العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.