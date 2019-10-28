"القومية للفنون الشعبية" تشارك فى الاحتفال بالثقافة المصرية الروسية

نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، احتفالية فنية على مسرح الجمهورية، في إطار الاستعداد لعام الثقافة المصرية الروسية ٢٠٢٠ وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



يأتى الاحتفال بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة ممثلة فى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بتقديم مجموعة من استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صبري، منها "الموشح، المجوز، الغوازي، أم الخلول، الفتوات، الحجالة، التنورة، العصا" التى حازت على إعجاب السادة الحضور.



وفى ختام الحفل كرم أليكسي تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، المخرج عادل عبده، وأهدى له درع المركز الثقافي الروسي، بحضور شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، وكوكبة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية والسفارات الأجنبية بالقاهرة .