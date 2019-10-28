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منوعات

TCL الصينية تطرح الهاتف القابل للطي بحلول عام 2020

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت شركت TCL" - تي سي إل" الصينية أنها ستطرح هاتفها القابل للطي مع حلول عام 2020.

وبحسب موقع "سي إن آي تي"، عرضت شركة "تي سي إل" الصينية، وهو النموذج الأول من هاتفها القابل للطي. 

وأشار الموقع إلى أن صانعي الهواتف القابلة للطي بدأوا في المراهنة على نجاحها ، حيث إنها قابلة للطي في العديد من الاتجاهات.

ويتميز جهاز TCL بمفصلات على شكل حرف Z، ليمكن ثنيه، ويصل طوله إلى 10 إنشات عند فتحه بشكل كامل.ويتحول شكل الهاتف إلى كتاب عند غلقه.

وأوضح الموقع أنه وإلى الآن لم تحدد الشركة بعد اسم الهاتف أو سعره.

ومن المعروف عن شركة "تي سي إل" أن لها السبق في طرح أجهزة رخيصة الثمن، ليس فقط في مجال الهواتف المحمولة لكن أيضًا بالنسبة للأجهزة تلفزيونية، والآن تخطط الشركة بغرو السوق بأجهزة قابلة للطي.

وفي بداية هذا العام أنتشرت شائعات مفادها أن الشركة الصينية تمتلك على الأقل 5 أجهزة قابلة للطي لطرحها في الأسواق، تتضمن جهازين تابلت، وجهاز هاتف ذكي "smartphine" يمكن ارتداؤه حول معصم اليد.

وذكرت الشركة الصينية أنها تأمل في إصدار الهاتف القابل للطي في بداية عام 2020.
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