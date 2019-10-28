دماء على الأسفلت.. مشاجرة بالسكاكين تتحول إلى مذبحة بـ المترو .. فيديو وصور

لقى رجل مصرعه واصيب شخصان آخران بجروح خطيرة خلال مشاجرة هائلة، اندلعت بإحدى محطات المترو بمدينة برشلونة الإسبانية الليلة الماضية.



وأظهرت صور مفزعة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رجلين يتلويان وهما غارقان في دمائهما على رصيف محطة مترو برشلونة الذي غرق بدماء ضحايا المشاجرة المروعة.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل تعود تفاصيل الحادث، حين اشتبكت مجموعتان من الرجال يشتبه في أنهم من العصابات الباكستانية المتنافسة ، في الشوارع باستخدام مجموعة من الأسلحة بما في ذلك المناجل ومضارب البيسبول.



وأكدت الشرطة اليوم أنها تحقق في وفاة رجل خلال المشاجرة العنيفة.



كانت المشاجرة اندلعت في حوالي الساعة 10 مساءً الليلة الماضية في بادالونا ، وهي مدينة تشكل جزءًا من منطقة برشلونة.