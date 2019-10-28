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ثقافة

الثامنة مساء يمثل مصر في مهرجان كينيا الدولي للمسرح

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح إن المشاركين في العرض المسرحي "الثامنة مساء" من إنتاج الفرقة سوف يسافرون يوم الخميس المقبل إلى كينيا ليشارك العرض ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي المسرح المقام في الفترة من ١نوفمبر إلى ١١ نوفمبر المقبل، حيث يقدم العرض في مدينة مومباسا يوم الأحد ٣ نوفمبر.

يذكر أن العرض تم افتتاحه أول مرة فى نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالى المسرح الحر الدولى" بالأردن فى شهر أبريل الماضى، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد.

يذكر أن العرض يدور حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الأنتقام من الآخر ويتفاجئ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.

"الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم ،محمد عبد العظيم، لمياء كرم، نائل على، نور الجزار، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مى زهدى، موسيقى حاتم عزت، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على.
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