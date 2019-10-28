الاتحاد التونسي يعلن موقف الإفريقي المالي مع نزاعات فيفا

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن وضعية النادي الإفريقي فيما يخص ملفات النزاعات مع الفيفا ما تزال صعبة.



وأصدر الاتحاد بيانًا أوضح فيه كل الأمور العاجلة التي يجب القيام بها حتى لا يكون فريق باب الجديد تحت طائلة عقوبات جديدة رياضية ومالية.



وجاء في بيان الإتحاد ما يلي: "تقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم بطلب إلى مؤسسات الدولة المختصة بمنح التراخيص الضرورية لتحويل عملة صعبة، وذلك قصد التعجيل بتسوية الملفات الإدارية الضرورية العالقة قبل انقضاء الآجال التأديبية".



وأضاف البيان "في ذات السياق تأمل الجامعة التونسية في مزيد تدعيم الحساب الخاص بنزاعات النادي الإفريقي من طرف أحبائه وداعميه، علما أن المبلغ المودع إلى حتى الآن هو مليار و361 ألف و896 دينار".



وتابع البيان "تؤكد الجامعة التونسية، أنه تم خلاص مبلغ يقدر بـ431.663 ألف دينار حتى الآن، موزعة دون اعتبار مبلغ 150 ألف دولار ملف اللاعب الغاني سايدو حيث تم إمضاء شهادة التحويل الدولية والمبلغ لم يسحب بعد من الحساب".



ووزعت المبالغ كالآتي: "20 ألف يورو لفائدة نادي العلمة، 60 ألف يورو لفائدة شباب الأطلس المغربي، 64 ألف دولار لفائدة نادي أبيجاس الكاميروني، 2000 فرانك سويسري لفائدة نادي أبيجاس الكاميروني".



ولكي يتجنب النادي عقوبات رياضية ومالية إضافية خلال اجتماعات لجنة التأديب بالفيفا والتي ستنعقد في بداية شهر نوفمبر المقبل، وجب دعم الحساب بمبلغ إضافي يناهز مليون و300 ألف دينار، وذلك لتسوية الوضعيات التالية:



- ملف اللاعب بوبكر ديارا: 221 ألف دولار.



- ملف فريق جمعية باماكو: 90 ألف دولار.



- ملف اللاعب سليمان كوليبالي 165 ألف دولار.



- قسط شهر أكتوبر من اتفاق الجدولة في ملف اللاعب روزيكي، والبالغ 100 ألف يورو.