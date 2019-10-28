من داخل السيارة.. إنجى خطاب فى أحدث ظهور لها | شاهد

نشرت الفنانة إنجى خطاب صورة جديدة لها من من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت إنجى خطاب على الصورة قائلة "Hello ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



عسولة - قمر - ياجمالك





يشار إلى أن الفنانة إنجي خطاب شاركت في مسلسل "كلبش الجزء 2"، بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



ومسلسل كلبش 2، من بطولة أمير كرارة وروجينا والعديد من النجوم.