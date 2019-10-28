شاهد.. نشاط السيسي فى افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.



وحرص الرئيس السيسي، على التقاط بعض الصور التذكارية مع المشاركين بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ.



وشاهد الرئيس مسرحية عن ماضي وحاضر الاتصالات ودورها في التطور الحضاري، والتواصل بين الشعوب، والعرض من إخراج وليد عوني، كما شهد أيضا فيلما تسجيليًا عن تاريخ الاتحاد الدولى للاتصالات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.



وقام الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بتسليم الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية، تكريما له عن دور مصر فى أعمال الاتحاد .



وفي كلمته قال السيسي أنه يعلم أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، فى المؤتمر، لا يوجد له كلمه به ولكنه سيتحدث ليقدم التحية لكل الحضور.



وأضاف الرئيس السيسي، أن العروض المسرحية التي عرضت عن ماضي وحاضر، الاتصالات تكشف دورها فى التطور الحضاري للتواصل بين الشعوب.



وأكد الرئيس أن هناك تطورات، ومصر تقبل هذه التطورات، وتتفاعل معها بشكل إيجابي.



وأوضح الرئيس السيسي، أنه يتمنى التوفيق خلال فاعليات المؤتمر، ويتمنى للحضور الاستمتاع بمناخ مصر الجميل.