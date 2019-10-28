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أخبار العالم

أول تعليق من الصين على مقتل أبو بكر البغدادي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:26 م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
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رحيم يسري
دعت وزارة الخارجية الصينية المجتمع الدولي إلى تفعيل جهود محاربة الإرهاب عقب إعلان الولايات المتحدة القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قنج شوانج، للصحفيين، إن الصين كدولة عانت في السابق من الإرهاب تشارك بنشاط في الحملة الدولية ضد هذه الظاهرة، وناشد المجتمع الدولي بأسره "الاستمرار في تعزيز التعاون بالحرب المشتركة ضد الإرهاب".

وأعرب المتحدث عن قناعة الصين بأنه يجب ليس مكافحة جميع مظاهر الإرهاب فقط، بل وجذوره أيضا والعمل على استئصال "الأرض الخصبة للإرهاب".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأحد، عن تصفية زعيم "داعش" البغدادي جراء عملية خاصة للقوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.
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