أول تعليق رسمي من لبنان عن تمويل السعودية والإمارات إعلاميبن لتغطية المظاهرات

علق مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على أنباء متدوالة نشرتها وسائل إعلام لبنانية بينها صحيفة "الاخبار" حول تلقي رؤساء قنوات تليفزيونية تمويلا سعوديا وإماراتيا لتغطية الاحتجاجات.



ونفى المكتب الإعلامي لسعد الحريري ما نشرته جريدة الأخبار، والادعاء بأن رئيس مجلس إدارة محطة “LBCI” بيار الضاهر اعترف أمام الحريري بأنه تلقى أموالًا من السعودية والإمارات مع زميليه تحسين خياط وميشال المر لتمويل تغطية الحراك الشعبي.



وأكد المكتب الإعلامي، في بيان، أن "كل ما نشر في هذا الشأن مختلق ولا أساس له من الصحة".



وزعمت جريدة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، في مقال بعنوان "خطف الحراك"، إن "الضاهر اعترف أمام الحريري بأنه تلقى مع الخياط والمر تمويلا من السعودية والإمارات لتغطية الاحتجاجات".