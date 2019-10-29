وزراء ورجال أعمال من 9 دول يشاركون فى المنتدى الإقليمي للهند وغرب آسيا وشمال أفريقيا

ينظم اتحاد الصناعة الهندية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الخارجية بحكومة الهند وبنك الصادرات والواردات، المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال أفريقيا يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.





وقالت السفارة الهندية في القاهرة في بيان: تعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها اتحاد الصناعة الهندية بتنظيم منتدى في منطقة شمال أفريقيا.





ويترأس الوزير هارديب سينج بوري، وزير الدولة (بتكليف مستقل) للطيران المدني والإسكان والشئون العمرانية ووزير الدولة للتجارة والصناعة بحكومة الهند وفد الأعمال المشارك في المنتدى.





ووفق بيان السفارة الهندية فانه من المقرر أن يشارك في المنتدى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي المصريان، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال البارزون من مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان وجنوب السودان.





ويعد المنتدى بمثابة منصة للحوار بين الهند ومصر والدول الأخرى في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال اللقاءات التي تعقد بين رجال الأعمال والحكومات وبين رجال الأعمال وبعضهم البعض. كما يساعد الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية المهمة في الهند ومنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا على التعرف على أهم مجالات ومشروعات الاستثمار والشراكة الهندية طويلة الأمد، ليس فقط مع دول منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، ولكن مع أفريقيا أيضًا.



