سيميوني: دفاعات فرق الليجا أصبحت أقوى

قال دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين، إن أندية الدوري الإسباني "الليجا" أضافت تعزيزات دفاعية جيدة لفرقها وهذا يجعل المسابقة أقوى، موضحًا أن الأرقام هي من تتحدث عن نفسها.



وأضاف المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي: "يوجد مدربون جيدون للغاية وأفضل ممن تواجدوا يوما في الليجا على الإطلاق ويتميزون بكرة القدم الجماعية، وأضافوا تعزيزات دفاعية على مستوى فرقهم.. ورأينا ذلك في الكثير من الفرق التي تتنافس في الليجا، وفي النهاية تصبح المسابقة أقوى شيئا فشيئا".



ويحتل الأتلتي حاليا المركز الرابع في جدول المسابقة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر، غرناطة، ومع ذلك ما زال يبحث سيميوني عن الوصول بالفريق لشكل أكثر انتظاما من الناحية الجماعية وأيضا عن استعادة بعض الأفراد لمستواهم، مثل المهاجم دييجو كوستا.



وصرح سيميوني: "من الطبيعي أن يمتلك المهاجمون الرغبة في الوصول للمرمى وأن يقلقوا حيال هذا الأمر"، في إشارة منه لكوستا الذي لم يحرز سوى هدفين فقط هذا الموسم.



وأشار المدرب إلى أنه يرى كوستا "سعيدًا للغاية" بتسجيل ألفارو موراتا للأهداف، وهذا لأنه زميل جيد بخلاف كونهم أصدقاء، وأكد أنهم يعملون دائما من أجل تحقيق الفوز لأن هذا هو الهدف المنشود.