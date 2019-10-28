عايشين بخيرها .. شراكة لتحسين تغذية المصريين وتدريب المزارعين

يعد برنامج «عايشين بخيرها » تجسيدا واضحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وهو الأمر الذى يعد مفتاحا لتحقيق الأمن الغذائي والمساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل .



فالأمن الغذائي هو أحد عناصر الأمن القومي للدول، ومن هنا تأتي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاقامة مشروعات زراعية -والتي شهدت مصر منها الكثير خلال السنوات الأخيرة -بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم وتدريب صغار المزارعين.



كما أن العالم يواجه تحديات ملحة مثل المساواة بين الجنسين وتوفير الغذاء في ظل التوقعات لارتفاع عدد سكان العالم في المستقبل لـ 9 مليارات إنسان، ولمواجهة تلك التحديات يجب توجيه الدعم للمزارعات لأنهن يستحقون فرصة عادلة لتحسين حياتهن وحياة أسرهن، كما أن هذا الدعم سوف يساهم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير حياة صحية وكريمة للإنسان.



فعلى سبيل المثال، تحرص منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على منح المرأة فرصًا متساوية في الحصول على الموارد والخدمات الأساسية للزراعة تمكنها من زيادة المحصول بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية في البلدان النامية بنسبة تتراوح بين 2.5% و4%.



وأشارت تقارير المنظمة إلى أنه إذا تمكنت المرأة من الوصول إلى نفس المعلومات والموارد التي يتمتع بها الرجل، فإن ذلك سيمكن حوالي 150 مليون شخص تخطي حد الفقر، ولذلك فإن توفير الأدوات والدعم للمزارعات كي يصبحن أكثر إنتاجية هو أمر أساسي ليس فقط للحد من الفقر بل ايضا في التصدي إلى مشكلة تغير المناخ حيث أن التقديرات تشير إلى أن النساء إذا تمكن من زراعة ما بين 20% إلى 30% من الغذاء على نفس المساحة من الأرض، فإن العالم سوف يتجنب ملياري طن من الانبعاثات بين الوقت الراهن وحتى عام 2050.



ولهذا السبب أطلق برنامج « عايشين بخيرها » الذى شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون الثلاثى بين الوزارة و شركة بيبسيكو مصر وهيئة كير مصر، وذلك بهدف البرنامج إلقاء الضوء على مشاكل التغذية والأمن الغذائي وتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي وذلك بتكلفة تبلغ 3.7 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات.



ويهدف برنامج "عايشين بخيرها" إلى تحرير وتطوير قدرات المزارعات لتحسين التغذية والحد من الجوع من خلال تطبيق نهج متكامل لمعالجة التحديات التي تواجهها المزارعات وعلى رأسها توفير الأدوات والإمدادات والتمويل والتدريب الزراعي والوصول إلى الأسواق لبيع منتجاتهن.



وتتعدد فوائد البرنامج لتمتد إلى تحسين الصحة الغذائية لعشرة آلاف سيدة فى سن الإنجاب وأسرهن الصغيرة المنتجة، إضافة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين وذلك فى محافظات الجيزة والمنيا وبني سويف والبحيرة من خلال تحسين أساليب التغذية، والوصول الى موارد مائية نظيفة، والموارد اللازمة للإنتاج.



كما يركز البرنامج على الممارسات المستدامة المتعلقة باستخدام المياه في الزراعة ،و تهدف هيئة "كير" إلى دمج أنشطة تمكين المرأة بإشراك كل من السيدات والرجال بفاعلية لمعالجة الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تحول دون دمج السيدات في سلاسل الإمداد الزراعي.



وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي وفقا للبروتوكول بتوفير بيانات الفئات المستهدفة واختيار المستفيدين وتوفير المتطوعين لتنظيم وحضور الندوات التي ستقام ضمن أنشطة المشروع فضلا عن تنفيذ أنشطة مشروع "2 كفاية" داخل المحافظات والقرى التى سيتم استهدافها في برنامج "عايشين من خيرها".



فى حين تعد مؤسسه بيبسيكو أكبر داعم للقطاع الخاص في البرنامج حتى الآن، وهذا الاستثمار هو جزء من جهود الشركة الأوسع لدعم نظام غذائي أكثر استدامه من خلال تمكين المرأة والاستثمار في برامج متعددة القطاعات مع امكانيه تحقيق التغيير علي نطاق واسع.



وتمثل مؤسسات المجتمع المدني العمود الفقري لمثل تلك البرامج الشاملة التي بنيت على مدار عقود من الخبرة ولكن هذه المؤسسات لا تستطيع القيام بهذا العمل بمفردها، فالأمر يتطلب نهجا شموليا إزاء التغييرات والشراكات ونطاق العمل. ولتعظيم هذه الجهود، يعمل المجتمع المدني مع القطاع الخاص الذي يتمتع بخبرة سابقة في مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في المساواة بين الجنسين وتحقيق الأمن الغذائي ليضمن نجاح الجهود المشتركة ونشر أفضل الممارسات.



ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا أكثر من التمويل مثل جلب الخبرات وفتح الأسواق العالمية أمام السيدات المزارعات مما سيساهم حتما في زيادة الدخل بشكل مستدام وتحقيق مصادر دخل موثوقة.



ويلعب القطاع العام أيضا دورا مهما في مشاركة التحديات ودعم الجهود المبذولة لتحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية، وبالعمل المشترك بين هيئة كير وشركة بيبسيكو والقطاع العام وغيرهم من الشركاء، سيتم نشر أفضل الممارسات والوصول إلى التغيير المنشود على المدى الطويل.