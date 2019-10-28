صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر

انطلق اليوم الإثنين بمحافظة الأقصر، فعاليات اليوم الثقافى المصرى الكورى للعام السادس فى إطار بروتوكول التعاون مع المركز الثقافى الكورى.





بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ويون يو تشول سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر و بمشاركة عدد من الطلاب من ابناء الاقصر وذلك بمكتبة مصر العامة.





تتضمن فعاليات اليوم الثقافي الكوري العديد من الفعاليات التي تستهدف التعرف على العادات والتراث الكوري ، إلى جانب معرض للصور عن كوريا والثقافة الكورية ، و أيضًا عرض أفلام من الثقافة الكورية وعروض ومنتجات مشتركة بين الجانبين المصري والكوري.





وعلى هامش افتتاح الفعاليات تفقد محافظ الأقصر وسفير كوريا الجنوبية معرض الصور و ورش العمل المقامة بقاعات المكتبة والتى تتضمن إعادة التدوير و رسم وتلوين المجسمات التقليدية وغيرها من الأنشطة التعليمية .





وأكد يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة على أهمية الأنشطة الثقافية التى تقيمها السفارة الكورية بكافة محافظات مصر حيث تستهدف نشر الثقافة الكورية وتعريف كافة المصريين بها ، مشيرا إلى أن المميز فى عروض اليوم انها كورية ينفذها طلبة مصريين درسوا وتعلموا الكثير عن الثقافة الكورية لتقديم أفضل العروض .





ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أهمية إقامة الفعاليات الثقافية الخاصة بالشعوب ذات الحضارة العريقة والتعرف عليها الأمر الذى يسهم فى رفع الذوق العام لدى أبنائنا ومحاكاة الشعوب والاستفادة من خبراتهم، حيث إنه من أفضل سبل الاستثمار هى الاستثمار فى ثقافة وتحضر الشعوب ، هذا الى جانب الدعم المستمر من جانب الحكومة الكورية لاستمرار خطط التنمية بمصر كلها ، وكذلك زيادة أعداد السياح الكوريين ودعوتهم لزيارة الأقصر، خاصة أن السائح الكورى يقدر السياحة الثقافية.





الجدير بالذكر أن محافظ الأقصر كان قد ناقش مع سفير كوريا الجنوبية سبل زيادة فرص الاستثمار فى المجالات الزراعية والصناعية ونقل خبراتهم الواسعة فى هذه المجالات.



