Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:54 م
اليوم الثقافى المصرى
اليوم الثقافى المصرى الكورى
Advertisements
شمس يونس
انطلق اليوم الإثنين بمحافظة الأقصر، فعاليات اليوم الثقافى المصرى الكورى للعام السادس فى إطار بروتوكول التعاون مع المركز الثقافى الكورى.

بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ويون يو تشول سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر و بمشاركة عدد من الطلاب من ابناء الاقصر وذلك بمكتبة مصر العامة.

تتضمن فعاليات اليوم الثقافي الكوري العديد من الفعاليات التي تستهدف التعرف على العادات والتراث الكوري ، إلى جانب معرض للصور عن كوريا والثقافة الكورية ، و أيضًا عرض أفلام من الثقافة الكورية وعروض ومنتجات مشتركة بين الجانبين المصري والكوري. 

وعلى هامش افتتاح الفعاليات تفقد محافظ الأقصر وسفير كوريا الجنوبية معرض الصور و ورش العمل المقامة بقاعات المكتبة والتى تتضمن إعادة التدوير و رسم وتلوين المجسمات التقليدية وغيرها من الأنشطة التعليمية . 

وأكد يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة على أهمية الأنشطة الثقافية التى تقيمها السفارة الكورية بكافة محافظات مصر حيث تستهدف نشر الثقافة الكورية وتعريف كافة المصريين بها ، مشيرا إلى أن المميز فى عروض اليوم انها كورية ينفذها طلبة مصريين درسوا وتعلموا الكثير عن الثقافة الكورية لتقديم أفضل العروض .

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أهمية إقامة الفعاليات الثقافية الخاصة بالشعوب ذات الحضارة العريقة والتعرف عليها الأمر الذى يسهم فى رفع الذوق العام لدى أبنائنا ومحاكاة الشعوب والاستفادة من خبراتهم، حيث إنه من أفضل سبل الاستثمار هى الاستثمار فى ثقافة وتحضر الشعوب ، هذا الى جانب الدعم المستمر من جانب الحكومة الكورية لاستمرار خطط التنمية بمصر كلها ، وكذلك زيادة أعداد السياح الكوريين ودعوتهم لزيارة الأقصر، خاصة أن السائح الكورى يقدر السياحة الثقافية. 

الجدير بالذكر أن محافظ الأقصر كان قد ناقش مع سفير كوريا الجنوبية سبل زيادة فرص الاستثمار فى المجالات الزراعية والصناعية ونقل خبراتهم الواسعة فى هذه المجالات.

صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر
صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر
صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر
صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر
صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر
صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر
صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر
صور وأفلام للثقافة الكورية في اليوم الثقافي بالأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير كوريا وخالد جلال يفتتحان ليالي السينما الكورية بالهناجر

سفير كوريا الجنوبية: مصر لاعب أساسي في استقرار أفريقيا والشرق الأوسط

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر

ترشيحاتنا

رونالدينيو يثير الجدل بصورة من إسرائيل

بـ 2 جنيه.. أسهل طريقة لإزالة بقع الرمان من الملابس

حكم قول حرما وتقبل الله بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب

للمرة الأولى.. العامري رئيسا لـ الأهلي بسبب غياب الخطيب

منخفض جوي وليس إعصارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس فى الأيام القادمة.. فيديو

بمكياج ولا من غير؟.. ريم مصطفى تحير جمهورها بإطلالة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 62 دولة.. البحرين تدشن معرض بايدك 2019 للدفاع.. صور

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد