لثانى مرة في أقل من أسبوع.. بني سويف يفوز على سوهاج في عقر داره

حقق الفريق الأول بنادي بني سويف العلامة الكاملة وحصد الثلاث نقاط بفوزه علي فريق سوهاج في عقر داره للمرة الثانية في نفس الأسبوع ضمن الجولة الثانية للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.



جاءت المباراة حماسية وقوية نظرا لأهمية اللقاء للطرفين، سجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم الفريق كريم أشرف في الدقيقة 33.



يذكر أن فريق بني سويف قد حقق الفوز علي سوهاج مرتين هذا الأسبوع حيث أقصي سوهاج من الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر قبل أن يحقق الفوز عليه اليوم في دورى القسم الثانى.



واستطاع بني سويف أن تتصدر جدول الدوري الممتاز ب بفوزه في أولى مبارياته علي شبان قنا بأربعة أهداف ثم تحقيق ثاني المفاجآت بالفوز علي سوهاج في عقر داره بهدف دون رد.