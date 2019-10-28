Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لثانى مرة في أقل من أسبوع.. بني سويف يفوز على سوهاج في عقر داره

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:41 م
الفريق الأول بنادي
الفريق الأول بنادي بني سويف
Advertisements
رباب الهوارى
حقق الفريق الأول بنادي بني سويف العلامة الكاملة وحصد الثلاث نقاط بفوزه علي فريق سوهاج في عقر داره للمرة الثانية في نفس الأسبوع ضمن الجولة الثانية للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

جاءت المباراة حماسية وقوية نظرا لأهمية اللقاء للطرفين، سجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم الفريق كريم أشرف في الدقيقة 33.

يذكر أن فريق بني سويف قد حقق الفوز علي سوهاج مرتين هذا الأسبوع حيث أقصي سوهاج من الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر قبل أن يحقق الفوز عليه اليوم في دورى القسم الثانى.

واستطاع بني سويف أن تتصدر جدول الدوري الممتاز ب بفوزه في أولى مبارياته علي شبان قنا بأربعة أهداف ثم تحقيق ثاني المفاجآت بالفوز علي سوهاج في عقر داره بهدف دون رد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ثالث ودياته.. الألومنيوم يفوز على شبان قنا

بترول أسيوط يوقف انتصارات الألومنيوم في الوديات

ودية الألومنيوم والشبان حبايب 2-2

وديا.. شبان قنا يفوز علي الجونة استعدادا للقسم الثانى

بعد الفوز برباعية حسن موسى يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة

كأس مصر.. بنى سويف يتخطى سوهاج ويصعد لدور الـ 64 مكرر

ترشيحاتنا

أول فيديو لمطالبة كمسري لراكبين بإلقاء نفسيهما من القطار بسبب الأجرة

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد

فايلر والجهاز الفنى يشاركون كلاعبين في تدريب الأهلي.. اعرف السبب

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تعيين المعيدين بعقود مؤقتة

بفرمان من حسام البدري.. مهاجم منتخب مصر يغادر المعسكر

حارس مرمى جديد يظهر في مران الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 62 دولة.. البحرين تدشن معرض بايدك 2019 للدفاع.. صور

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد