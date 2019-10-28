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محافظات

أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:17 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الدولة تسعى لبناء مواطن صالح قادر على ان يحافظ على مقدراتها التى يقوم بحمايتها جيش مصر العظيم وتتوارثها الأجيال.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية " أكتوبر عظمة الانتصارات" التي أقيمت بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وكان ضيفها اللواء ايمن حب الدين قائد كتيبة ٤١٨ دفاع جوي اثناء حرب اكتوبر.

وأضاف محافظ بورسعيد ان دور جيش مصر بات جليا للجميع فى حماية مقدرات الوطن على مر العصور بالإضافة الى المعاونة على البناء والتنمية والتطوير وقت السلم. مؤكدا على دور تنظيم وقت الطلاب واعتمادهم على أنفسهم فى تحصيل العلم كأحد ركائز النجاح من اجل بناء الشخصية المصرية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وقام اللواء ايمن حب الدين بالقاء محاضرة على الحضور من الطلاب وقيادات التعليم قدم من خلالها سردا لبعض الحقائق الواقعية مدعومة بالوثائق والعروض التقديمية عن استعدادات مصر لحرب أكتوبر منذ حرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر فى أكتوبر ١٩٧٣.

كما أوضح حب الدين الفرق بين افرع الاسلحة المستخدمة وقت الحرب مثل الفرق بين سلاح الدفاع الجوى وسلاح الطيران مشيرا الى دور اهالى بورسعيد البواسل اثناء حرب اكتوبر فى التصدى للعدوان والتعاون التام مع القوات المسلحة وقت الحرب.

ونظمت هذه الندوة ادارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم وقدمتها الشاعرة سماح الجوهرى واستهدفت طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية وقيادات التعليم ببورسعيد.
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
أكتوبر عظمة الانتصارات.. محافظ بورسعيد: نسعى لبناء مواطن صالح يحافظ على مقدرات الدولة
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