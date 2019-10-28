الأميرة والشاة.. حكاية الزواج الملكي الذي وتر العلاقات بين مصر وإيران

في 26 أكتوبر من عام 1919 وُلد شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي امتد حكمه لأكثر من ثلاثين عامًا كانت مليئة بالأحداث السياسية والاجتماعية بعضها صاخب والبعض الآخر مثير للجدل، حيث انتهت تلك الفترة بثورة ضد الشاه في عام 1979 وبمنفى إجباري له في مصر حتى توفي ودُفن في مصر.





لكن علاقة الشاه بمصر لم تكن وليدة لحظة الثورة ضده، وإنما امتدت منذ أربعينيات القرن الماضي، فوقتما كان وليًا للعهد وقت حكم أبيه رضا بهلوي إيران، أعجب كثيرًا بشقيقة الملك فاروق الأميرة فوزية وعشقها من شدة جمالها، فتروجا وحظيت بمراسم زفاف أسطورية بحفل كبير بالقاهرة وتلاه حفل آخر بإيران احتفالا بوصولها فكانت مراسم الزواج مرتين الأولى فى القاهرة والثانية فى طهران.





لم تستمر طويلًا





وكان وجه الأميرة فوزية سعيدًا على ولى العهد فتم تتويجه سريعًا كشاه لإيران، حيث تولى محمد الحكم بعد نفى والده الشاه رضا بهلوى بجنوب أفريقيا بعد الغزو البريطاني الروسي لإيران وذلك عام 1941.





لكن علاقة الحب الأسطورية لم تلبث أن انتهت بسرعة حينما سافرت الملكة نازلى والدة فوزية وفاروق إلى إيران لزيارة ابنتها وجلبتها معها إلى القاهرة كزيارة لأسرتها بموافقة زوجها الشاه الذى لم يعلم أنه سيفارق زوجته دون وداع، حيث اختطفها الملك فاروق.





ووفقا لما ذكره الكاتب المصرى إبراهيم بغدادى ، فور وصولها مصر، وأجبرها على إرسال مكتوب لزوجها تطالبه بالطلاق، دون أن تدرى هى أو زوجها سبب ذلك الطلاق.





قطع العلاقات بين مصر وإيران





وقتها حدثت أزمة بين مصر وإيران بعد ذلك الطلاق، حيث قال الملك فاروق إن حياة شقيقته فى خطر لأنها تحب شخصا إيرانيا غير زوجها، مما يهدد حياتها بشكل كبير، وهو ما لم يستدل عليه أحد، وبالفعل تم قطع العلاقات المصرية الإيرانية حينها.





لكن كان هناك سر وراء إصرار الملك فاروق على طلاق شقيقته الأميرة فوزية من زوجها، حيث تناقل عدد من الصحف وقتها رغبة الملك فاروق فى طلاق زوجته فريدة وإصراره على ألا يكون الملك الوحيد فى الدولة الإسلامية الذى يقدم على تلك الخطوة، كما أنه أراد أن تكون شقيقته فى هذا الموقف بجواره لتقوم بمهام زوجته الملكية.





زواجها الثاني





وبعد طلاقها من شاه إيران بفترة تزوجت الأميرة فوزية من العقيد إسماعيل شيرين آخر وزير حربية وبحرية لمصر فى العصر الملكى، وأنجبت منه نادية وحسين، وبعد ثورة 23 يوليو فضلت العيش فى الإسكندرية وتحديدا بمنطقة سموحة، لتنعم بالسلام مع زوجها وأسرتها.



