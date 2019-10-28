البورصة: خفض أسعار الغاز للمصانع أثر بالإيجاب على معدلات الأداء.. فيديو

قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن السوق العربي ما زال مسيطرا علي البورصة منذ شهرين وحتى الآن.



وأضاف إيهاب سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك انخفاضا في قيم وحجم التعاملات اليومية داخل البورصة وتتراوح بين الـ 500- 600 مليون جنيه.



وتابع سعيد:" قرار خفض أسعار الغاز أثر بشكل إيجابي على شركات الأسمنت والشركات كثيفة استهلاك الطاقة، بما يؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة"، مضيفا:" ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع".

