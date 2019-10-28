هل يكمل البدري مشوار الجوهري وشحاتة؟ رياضيون يجيبون

وفي حديث سابق أكدت الجماهير المصرية أن اختيار حسام البدري لقيادة منتخب مصر خطوة مميزة للغاية، خصوصا في ظل امتلاكه قدرات وخبرات فنية على أعلى مستوى، معربين عن تمنياتهم بتقدم الفراعنة وتحقيق البطولات من جديد.



ويراقب الجميع كافة الاستعدادت النهائية للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري والجهاز المعاون له في صمت تام من أجل رؤية الانطلاقة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا .



تولى حسام البدري قيادة منتخب مصر، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إسناد قيادة الفراعنة إلى مدرب أجنبي بعد الخروج من بطولة الأمم الإفريقية المقامة على الأراضي المصرية ليعلن الاتحاد المصري وقوع الاختيار على حسام البدري لقيادة الفراعنة خلال الفترة القادمة.وعقب تولي حسام البدري المسئولية كاملة اعاد إلى أذهان المواطنين رموز الرياضة والشخصيات الوطنية التي قامت بقيادة المنتخب الوطني وهم: حسن شحاتة، ومحمود الجوهري، اللذين استطاعا تحقيق نجاحا مبهرا مع المنتخب خلال فترة قيادهما له.وسلطت كاميرا أون سبورت الضوء على ابرز الشخصيات الرياضية وذلك تحت عنوان: "هل يكمل البدري مشوار الجوهري وشحاتة؟" ليجيب أبرز الشخصيات الرياضية والبداية كانت كالتالي :أكد فتحي مبروك مدرب منتخب مصر والأهلي السابق، أنه يؤيد قرار الاتحاد المصري لاختيار حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني بمساندة كل من محمد بركات وسيد معوض وطارق مصطفى وأيمن طاهر والتونسي أيمن أنيس الشعلاني، مؤكدا أنه جيل جديدا يعيد الأمجاد من جديد، مطالبا كافة الجماهير والمسئولين بتقديم الدعم اللازم للنهوض بالمنتخب المصري.وأكد محمود سعد نجم منتخب مصر والزمالك السابق ، أن تاريخ الراحل محمود الجوهري وحسن شحاته لم يتكرر من جديد خصوصا في ظل تواجد لاعبين في تلك الفترة على قدرة المسؤولية معربا عن تمنياته أن يصبح حسام البدري من تاريخ العظماء الذين قادوا المنتخب المصري على مدار التاريخ .وعلى صعيد آخر أكد عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه رفضه التواجد في الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الحرج عن حسام البدري خصوصا في فترة الخلافات الماضية، مضيفا أن الجهاز الفني للمنتخب المصري مميز للغاية وعلي استعداد تام للنهوض بالمنتخب المصري، مؤكدا أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني استطاع تقديم تاريخ حافل داخل جدران النادي الأهلي.