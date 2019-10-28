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رياضة

كريستيانو رونالدو: ميسي جعلني أفضل.. وحافزي لا يعتمد على الآخرين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:38 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي
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عمر سلامة
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق، أن تنافسه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا كان مُفيدا لهما، وجعلهما أفضل.

وأضاف رونالدو، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "قال كثير من الأشخاص إننا نحفز بعضنا البعض، وسمح لنا التواجد في إسبانيا بأن نكون أفضل، والظهور بأداء أقوى وهذا صحيح بالتأكيد".

وتابع: "في مدريد شعرت بوجوده عن قرب، وهذا الأمر جلب لي ضغطا أكبر قليلا من الضغط الذي شعرت به حين كنت في مانشستر يونايتد، وكان تنافسا صحيًا".

وأتم: "أعتقد أنه صرح مؤخرًا بأنه افتقدني على مستوى التنافس، لكن رغم ذلك فإن حافزي لا يعتمد على الآخرين، وأريد أن أكون في القمة للأبد".
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