قضت على 43 قياديا داعشيا.. خبير: أمريكا تمتلك شفرات التنظيمات الإرهابية ..فيديو

قال محمد جمعة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه بتتبع عمليات التصفية الأمريكية لقيادات داعش التي بدأت منذ 2015، تؤكد لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك شفرة تلك التنظيمات.





وأضاف محمد جمعة، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، "عندما تقرر أمريكا أن هذا الشخص مطلوب تصفيته نرى الجاهزية الأمريكية مثلما حدث في عملية تصفية أبو بكر البغدادي".



