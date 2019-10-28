القصة كاملة لمحاصرة أبو بكر البغدادي قبل انتحاره

بعد وقت قصير من منتصف الليل في قرية باريشا النائية بمحافظة إدلب السورية، سمع السكان ضجيجًا مألوفًا قادم من الأعلى.



استشعر سكان المنطقة بأمر غير مألوف سيحدث بعد ان سمعوا طنين الطائرات الهليكوبتر ورأوا الشفرات اللمعة لمروحيات تلك الطائرات، ليتأكدوا بأن هناك عملية عسكرية ستجلب الموت معها.



وبعد دقائق من ظهور الطائرات العسكرية التي يرسم على هيكلها علم الولايات المتحدة الأمريكية وشعار الجيش الأمريكي، سمع قاطني منطقة المحفوفة بالمخاطر صوت دوي طلقات نارية تخترق الهواء، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ولكن أصوات الأسلحة الآلية لم تكن نابعة من معارك معتادة شهدها أهالي المنطقة السورية النائية، ليتبين بأنها معركة أشد خطورة و ان العدو كان غير متوقع.



وذلك الاحساس كان ينتاب الموالين لجماعة داعش الإرهابية ، حيث تفاجئوا بالفريق القوات الخاصة الامريكية ، التي حددت مهمتها بالعثور وقتل أكثر الرجال المطلوبين في العالم وهو أبو بكر البغدادي.



ورتبت هذه المهمة الخطيرة بعد خمس سنوات من إعلان البغدادي الخلافة على نفسه ليطلق موجة عتيدة وجديدة من الإرهاب إلى العالم بأسره، حيث ساعدت شبكات الإنترنت في الإقتراب من مكان زعيم داعش ، وذلك بفضل المعلومات التي جمعتها القوات العراقية الكردية من احد زوجات البغدادي بعد اعتقالها واسرها.



وكان المسؤولون العراقيون الأكراد قد اعتقلوا إحدى زوجات البغدادي وابن أخيه وزوجة أحد ساعديه الموثوق بهم.



وأوضحت الصحيفة البريطانية خلال نشرها للتفاصيل الكاملة للحادث العالمي، أن البغدادي فجر نفسه، إلى جانب ثلاثة من أبنائه ، خلال الغارة التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية والتي كشفت أيضًا مخبأ للوثائق التي يمكن أن توفر معلومات استخباراتية حيوية عن أصول تنظيم داعش وخططه المستقبلية.



وتبين أن الغارة تحمل اسم كايلا مولر، عاملة إغاثة أمريكية ، تم أسرها من قبل الجهاديين في عام 2013 واغتصبها مرارًا وتكرارًا وتعرضت للتعذيب على أيدي البغدادي حتى تم اغتيالها في عام 2015.



وكشفت "ديلي ميل"، أن العملية الأكثر خطورة بالعالم كانت تبث مباشرة أمام المسؤولين بالبيت الأبيض ومن ضمنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنهم يشاهدون فيلم سينمائي، حيث حلقت الطائرات الهليكوبتر الحربية، واطلقت النيران من الاسلحة الصغيرة .



وأفادت الصحيفة أن بعض طائرات الهليكوبتر كانت تحوم في الهواء وتطلق النيران كغطاء دفاعي يحمي نخبة من القوات الخاصة، التي نزلت إلى مكان هدفها بأمان خارج منزل البغدادي المتواجد بحافة القرية.



كان الفريق المكون من 70 فردًا مسلحين بكلاب مدربة تدريبًا عاليًا وروبوتًا لمقاومة الهجمات الانتحارية ، استعدادًا لحمام دماء.



وكانت المهمة بناءًا على أوامر القادة العسكريين بالجيش الامريكي اما إلقاء القبض عليه او قتله، دون وجود لاي خيارات أخرى.



وعلى الصعيد الآخر عندما وصل السيد ترامب يوم السبت لمشاهدة العملية في الوقت المحدد، الذي جاء بعد أربعة أيام من إعطائه الضوء الأخضر ، إثر إحباط العديد من الفرص الأخرى في اللحظة الأخيرة.



وبعد لحظات من وجوده ، في حوالي الساعة 5 مساءً ، غادرت المروحيات الأمريكية من قاعدتها الجوية في العراق وحلقت على بعد 500 ميل فوق "منطقة خطرة للغاية" ، وهي رحلة استمرت أكثر من ساعة.



كان على الفرق الخاصة عبور المجال الجوي الروسي والسوري والتركي للوصول إلى هدفهم، وسط التوترات الحالية في المنطقة ، حيث كان من الممكن أن تخطئ القوات العسكرية الاخرى بسهولة في استخدام القوة الغاشمة مع القوات الخاصة الأمريكية.



ولهذا أبلغ القادة الأمريكيون موسكو ودمشق وأنقرة بأن شيئًا "كبيرًا" "سيحدث، لكنهم لم يبلغوهم بطبيعة العملية والهدف منها.



ومع اقتراب المروحيات ، وهي مزيج من طائرات شينوك وبلاك هوك ، من المجمع في محافظة إدلب التي مزقتها الحرب ، بالقرب من الحدود التركية ، تحولت المنطقة إلى جحيم من النيران.



وخوفًا من أن يكون ابواب منازل البغدادي مفخخة، قامت القوات الخاصة بفتح أبوابهم الخاصة ، عن طريق إنشاء ثقوبًا في جدار مكان زعيم تنظيم داعش.



وتمكنت القوات من قتل 'زوجتان' البغدادي، كنا يرتديان سترات ناسفة لم تنفجر ، لحسن الحظ ، في معركة إطلاق النار التي تلت ذلك ، ومع عدد كبير من 'المقاتلين وأصحاب' البغدادي.



وعندما قامت القوات بتطهير المبنى بعناية ، وتتبع غرفة تلو الأخرى في الظلام ، حث متحدث باللغة العربية ، البغدادي على تسليم نفسه.



لكن زعيم داعش رفض تسليم نفسه وركض داخل المبنى التي كانت الخاصة تدرسه جيدًا وتعلم بزوايا وخباياه لم أي فرصة لهروب ابو بكر.



وخلال تقدم الفريق ، ساعدوا 11 طفلًا على الخروج من المبنى ، بينما استسلمت مجموعة من متطرفي داعش ، مدركين أن وقتهم قد ولا.



و بمجرد إفراغ المجمع من آخرين ، طاردت القوات الأمريكية وكلابهم البغدادي في نفق تحت الأرض ، حيث أخذوا معه ثلاثة أطفال.



كان الجنود يعلمون أنه كل الطرق مسدود ولم يكن هناك مفر، فتتبعت القوات الخاصة البغدادي ببطء، وأطلقت كلابها المدربة للبحث عنه.



في تلك المرحلة ، انتهى عهد البغدادي القاتل عندما فجر سترته الانتحارية الخاصة، وقتل نفسه ، والرهائن الشباب الرهيبين وجلب الكثير من النفق عليهم.



لم يتبق الكثير من جثة البغدادي إلا انها تكفي لإجراء أختبار الحمض النووي باستخدام اجزاء من جثمان زعيم داعش المنتحر.







