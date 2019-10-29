فيديوجراف| كريم عبد العزيز وأسرار جديدة عن الفيل الأزرق 3

كشف النجم كريم عبد العزيز عن أسرار جديدة حول نجاح فيلم "الفيل الأرزق" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث".



وقال كريم عبد العزيز إن السبب الرئيسي وراه نجاح شخصيته في "الفيل الأزرق" هو الدراما الاجتماعية، موضحا أنه يصدق في مواضيع الجن والعفاريت، إلا أنه ليس موسوسا بهذا الأمر.



وأكد كريم عبد العزيز أن مثله الأعلى في التمثيل هو محمود عبد العزيز وعادل إمام.

