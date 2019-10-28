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رياضة

كريم عبد الجواد يتأهل لدور الثمانية في بطولة مصر الدولية للإسكواش

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:45 م
صدى البلد
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نور عادل
تأهل المصري كريم عبد الجواد إلى الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية للإسكواش بعد الفوز على ليو أو بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم. 

وانتصر عبد الجواد في الشوط الأول ١١/٦، وتعادل ليو في الشوط الثاني بنتيجة ١١ / ٤، وفاز عبد الجواد في الثالث ١١/٧ وفاز في الرابع بنتيجة ١١/٩ ، ليفوز بالمباراة التي استمرت ٤٨ دقيقة. 

وتستضيف مصر بطولة مصر الدولية للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.
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