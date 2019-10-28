كريم عبد الجواد يتأهل لدور الثمانية في بطولة مصر الدولية للإسكواش

تأهل المصري كريم عبد الجواد إلى الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية للإسكواش بعد الفوز على ليو أو بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم.





وانتصر عبد الجواد في الشوط الأول ١١/٦، وتعادل ليو في الشوط الثاني بنتيجة ١١ / ٤، وفاز عبد الجواد في الثالث ١١/٧ وفاز في الرابع بنتيجة ١١/٩ ، ليفوز بالمباراة التي استمرت ٤٨ دقيقة.



