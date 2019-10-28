Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد التتويج بالكأس في تشيلي.. اتحاد الكاراتيه: واجهنا صعوبات ورفضنا العودة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:09 م
منتخب مصر للكاراتيه
منتخب مصر للكاراتيه
Advertisements
قسم التوك شو
قال حسام عجور، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، ورئيس بعثة المنتخب، إن الطريق إلى بطولة العالم للناشئين كان في منتهى الصعوبة حتى من قبل الذهاب للمشاركة في البطولة وهذه الصورة لم ننقلها للمصريين.

وأضاف "عجور"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها "حديث المساء" المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، أنهم استغرقوا وقتا طويلا للإعداد والتدريب، موضحا أنهم واجهوا صعوبات فور الوصول الى تشيلي، وكانت هناك اعتراضات واحتجاجات من الشعب التشيلي نتيجة بعض الإجراءات الحكومية هناك.

وأكد حسام عجور، أن السفارة المصرية كانت على اتصال دائم معهم لحظة بلحظة، وأن السفارة عرضت عليهم العودة ولكن عندما عرضت الموضوع على أفراد البعثة رفضوا العودة قبل المشاركة في البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مونديال اليد للناشئين.. أسماء تتلألأ بالماس بعد التتويج بالكأس

اتحاد الكاراتيه: جهاز فني خاص للاعبين المتوقع مشاركتهم في الأولمبياد

فلفل حارس مرمى يد الزمالك: نهدف لتحقيق كل البطولات .. فيديو

السعودية تفوز بـ فضية الكاراتيه في بطولة العالم الـ 11 بـ تشيلي

بـ 15 ميدالية متنوعة .. مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم للكاراتيه

أزهرية تفوز ببطولة العالم للكاراتيه في تشيلي وتعلق: حققت حلمي

ترشيحاتنا

عند إجهاضها ماتت.. السجن 7 سنوات لطبيب و6 أشهر لوالدتها بالشرقية

الاتحاد السعودي يستنجد بـ تركي آل الشيخ ونادي ألميريا.. عايزين ايه يا ترى؟

دماء على الأسفلت.. مشاجرة بالسكاكين تتحول إلى مذبحة بـ المترو .. فيديو وصور

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تعيين المعيدين بعقود مؤقتة

رونالدينيو يثير الجدل بصورة من إسرائيل

بفرمان من حسام البدري.. مهاجم منتخب مصر يغادر المعسكر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجول والجينز.. شاهد.. هايدي موسى من حفل جامعة الفيوم

قطيفة كتف وكتف.. فاطمة نصر تبهر الجمهور بفستانها في قرطاج

بمشاركة 62 دولة.. البحرين تدشن معرض بايدك 2019 للدفاع.. صور