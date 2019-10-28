بعد التتويج بالكأس في تشيلي.. اتحاد الكاراتيه: واجهنا صعوبات ورفضنا العودة

قال حسام عجور، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، ورئيس بعثة المنتخب، إن الطريق إلى بطولة العالم للناشئين كان في منتهى الصعوبة حتى من قبل الذهاب للمشاركة في البطولة وهذه الصورة لم ننقلها للمصريين.





وأضاف "عجور"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها "حديث المساء" المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، أنهم استغرقوا وقتا طويلا للإعداد والتدريب، موضحا أنهم واجهوا صعوبات فور الوصول الى تشيلي، وكانت هناك اعتراضات واحتجاجات من الشعب التشيلي نتيجة بعض الإجراءات الحكومية هناك.





وأكد حسام عجور، أن السفارة المصرية كانت على اتصال دائم معهم لحظة بلحظة، وأن السفارة عرضت عليهم العودة ولكن عندما عرضت الموضوع على أفراد البعثة رفضوا العودة قبل المشاركة في البطولة.