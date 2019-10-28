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فن

بجاكيت أسود وفستان قصير.. محمد سامي ومي عمر يشعلان السوشيال ميديا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:48 م
محمد سامى ومى عمر
محمد سامى ومى عمر
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج محمد سامى صورة رومانسية مع زوجته الفنانة مى عمر أثناء تواجدهما فى لبنان حيث يقضيان إجازة قصيرة هناك قبل أن يعودا إلى مباشرة عملهما.

وعلق محمد سامى على الصورة قائلا: "مع ملكتى" وتلقى عديدا من التعليقات الإيجابية على الصورة التى ظهر فيها سامى مرتديا ملابس عبارة عن تى شيرت وجاكت وبنطلون أسود.

بينما ظهرت مى عمر بفستان أسود مكشوف وقصير وتلقت عديدا من التعليقات على الفستان الذى أشعل انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال محمد سامى كان مسلسل "ولد الغلابة" الذى قام ببطولته أحمد السقا ومى عمر وتأليف أيمن سلامة.

بجاكيت أسود وفستان قصير.. محمد سامي ومي عمر يشعلان السوشيال ميديا
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