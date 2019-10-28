خبير: ترامب كان يحتاج مشهد إعلان مقتل البغدادي أمام العالم .. فيديو

قال محمد جمعة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يحتاج إلى مشهد إعلان مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والحديث للعالم بأن أمريكا نفذت تلك العملية.



وأضاف جمعة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ترامب تعرض لانتقاد شديد بعد السماح لتركيا بالدخول في شمال سوريا وسحب القوات الأمريكية ولهذا كان يحتاج لاستعادة صورة أمريكا القوية.



وتابع محمد جمعة، قائلا: " الرئيس الأمريكي ينتصر دائما للأمن الأمريكي وليس لديه أي مشكلة بأن تكون منطقة الشرق الأوسط مكب نفايات ولا يضع المنطقة على رأس أولوياته".

